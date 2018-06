Diego Armando Maradona è tornato all'attacco di Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina: "L'Argentina deve guadagnarsi una sua identità, spero che faccia dei cambiamenti. Amo Pavón, e penso che anche che a metà campo debbano esserci delle modifiche. E credo, anche, e lo dico con tutto il dolore dell'anima per Aguero, per mio nipote, che il Kun non sia pronto per i 90 minuti. Penso che la chiave di volta possano essere Pavon e Higuain".