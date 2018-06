Diego Armando Maradona ha commentato la sconfitta dell'Argentina contro la Croazia ai microfoni di Telesur: "Provo grande dolore perché chi ha vestito quella maglia non può vedere la nazionale massacrata da una squadra che non sia né il Brasile né la Spagna, né la Germania né l’Olanda. Ho una rabbia dentro che non si può definire”.



SUI COLPEVOLI - "Prima di tutto il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia. Lì comanda chi di calcio non sa nulla e hanno lasciato l’Argentina allo sbando. Poi Sampaoli: tutti credevano che avrebbe risolto i problemi di gioco con i computer, i droni, i 14 aiutanti, i 25 sparring partner... invece l’Argentina non sa come gioca, non ha una soluzione per ciascuna parte del campo. Non crea occasioni, non vince i contrasti, non ha mai il pallone".



SU MESSI - "Non ha giocato come poteva fare ma i suoi compagni non gli passavano mai la palla e risolvere i problemi da solo è difficile".



SU CABALLERO - "Ha fatto un disastro mondiale. Ma anche lì la colpa è dell’allenatore, che fa giocare uno che nel suo club non si è mai visto tenendo fuori Armani, autore di una grande annata".



SULLA SFIDA DECISIVA CONTRO LA NIGERIA - "Il problema siamo sempre noi, non l’avversario. Mi piacerebbe capire se nello spogliatoio si siano presi a pugni oppure no. Se non è successo è perché non ci sono gli attributi. Se qualcuno ha dovuto mettere del ghiaccio sul volto va bene".