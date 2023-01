Si apre un altro anno spaziale per Emiliano Martinez. Per il portiere campione del Mondo con l’Argentina, arriva anche un tributo al limite della follia da parte di Innova Space, che vuole dare a un satellite prossimo al lancio in orbita proprio il nome dell’estremo difensore dell’Albiceleste. Dietro questa iniziativa c’è lo zampino di Elon Musk e della sua Space X.