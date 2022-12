In Argentina non si ferma la festa per la vittoria dei Mondiali in Qatar. E nei quartieri di Buenos Aires iniziano a comparire gli omaggi a Leo Messi trascinatore di questa Seleccion.



Il più importante? Nel quartiere di Palermo all'angolo tra Gorriti e Darwin, dove è stato inaugurato un murale di 30 metri quadrati che raffigura il capitano Leo Messi, con addosso l'ormai celebre Bisht nero e oro che gli è stato messo sulle spalle poco prima della consegna del trofeo, mentre solleva al cielo la Coppa del Mondo. Accanto a lui 3 giocatori simbolo: Emiliano Martinez, Paulo Dybala e Rodrigo De Paul.



Il disegno è alto 6 metri e largo 5 e ha richiesto, riporta la stampa argentina, l'utilizzo di 60 diverse vernici spray da parte dello street artist Maximiliano Bagnasco. L'artista è stato di recente anche in Italia realizzando a Pompei nella via che porta il nome dell'ex 'Pibe de Oro' un'opera strepitosa per Diego Maradona.