Lionel Messi ha aperto le danze contro l'Australia e portato la sua Argentina ai quarti di finale. Ecco come ha commentato la gara: “Era una partita che stavamo controllando, avremmo potuto vincere in maniera molto più netta, invece ci siamo complicati la vita da soli. È stata una partita molto fisica e sono molto felice per questa vittoria che ci porta un passo più avanti. Dobbiamo restare uniti, siamo felici per quello che stiamo trasmettendo alla gente”.