Leo Messi è uno dei giocatori più attesi in Qatar. Stella dell'Argentina, è determinato a trascinare la squadra di Scaloni fino al traguardo finale: "Lotteremo per vincere il Mondiale, ma non lo faremo senza giocare - ha detto l'argentino a Olè - In una competizione del genere la logica non esiste, succedono sempre cose inimmaginabili e basta un piccolo dettaglio per farti fuori. Abbiamo una grande forza mentale, il gruppo attuale è simile a quello del 2014 (in cui l'Argentina arrivò in finale, ndr)".