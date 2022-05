A due giorni dalla sfida tra l'Italia campione d'Europa e l'Argentina vincitrice della Coppa America, Leo Messi ha parlato a Tyc Sports: "L'Italia ha vinto l'Europeo ma non si è qualificata al Mondiale, per il peso che ha la Nazionale azzurra nella storia della competizione è un vero peccato; ho amici come Donnarumma e Verratti e mi dispiace molto per loro e non solo. Se la squadra di Mancini si fosse qualificata al Mondiale sarebbe stata la favorita, nessuno l'avrebbe voluta affrontare e per noi quest'amichevole sarà un bell'esame. L'Italia aveva avuto la possibilità di qualificarsi come prima del girone prima degli spareggi, poi forse è stata un po' sfortunata".