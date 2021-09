Dopo quelle europee, anche le qualificazioni sudamericane persi prendono una pausa, col prossimo turno fissato a ottobre. La notte è stata aperta dalla vittoria delsulper 2-1, mentre l'di(gol annullato colnei minuti finali) passa contro l'grazie alla rete del 'cagliaritano' Gastonnel 92esimo, entrato all'80esimo e decisivo in un match delicatissimo contro una delle squadre più in forma del momento.e il suo, invece, vanno ko a Barranquilla contro la Colombia: l'ex Livorno Miguelsi commuove durante l'inno ma è glaciale due volte su due contro Claudio Bravo.accorcia le distanze, ma è bravo, con la partecipazione di Isla, a chiudere il match sul finale ed evitare patemi. La Roja vede la qualificazione allontanarsi sempre di più.Hanno chiuso il programma le due regine della qualificazione, protagoniste nel penultimo turno di vicende extracampo che hanno influenzato poi il campo (partita interrotta per violazione di quarantena da parte di 4 giocatori dell'Albiceleste): l'ha vinto 3-0 contro la, con la tripletta di Leo, in lacrime al termine del match per avere celebrato la Copa America con la sua gente e con un nuovo record in carriera, in quanto ha superatocome goleador sudamericano di sempre nelle partite internazionali (79 gol); il, invece, ne ha fati 2 al Perù, con(secondo gol nelle ultime tre partite) e Neymar che fanno volare Tite a punteggio pieno. Appuntamento a ottobre.