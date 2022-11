"Ci aspettiamo una partita difficile, ma giocheremo come abbiamo fatto, comandiamo la partita dall'inizio rispettando i nostri rivali"."Mi sento molto bene fisicamente. Arrivo in un grande momento sia personalmente che fisicamente e non ho nessun problema. Ho sentito dire che mi sono allenato a parte, che ho preso una botta, per precauzione, ma niente di strano"."È un momento diverso della stagione, siamo arrivati ​​diversamente a livello fisico rispetto al passato. Dobbiamo giocare in tempi rapidi, ma sapevamo che sarebbe stato così. Siamo preparati, siamo arrivati ​​bene. È sempre speciale giocare un Mondiale"."Mi sono preso cura di me stesso e ho lavorato come ho fatto in tutta la mia carriera, probabilmente sarà il mio ultimo Mondiale, ma oltre a questo non ho fatto niente di speciale".- "Ci sono molte persone che non sono argentine che vogliono che l'Argentina diventi campione grazie a me. Ho sempre detto che sono grato per l'amore che ho ricevuto durante la mia carriera. Questo è un altro esempio"- "Non so se siamo migliorati, ma è chiaro che veniamo dalla vittoria e questo decomprime molto. Che la gente non sia così ansiosa e così consapevole dei risultati, ma piuttosto si goda il momento della Nazionale. Questo gruppo mi ricorda molto quello del 2014, che era molto unito e aveva le idee chiare su quello che stava facendo in campo"."Sono molto emozionato, non so se è il momento più felice della mia carriera. Arriva in un'età diversa e più matura. Oggi mi diverto molto di più nel vivere tutto questo rispetto al passato. A volte molte cose che sono successe a me sono passate inosservate e oggi ne sono più consapevole. Non sappiamo mai se vinceremo un'altra Coppa del Mondo, dico loro i miei compagni di squadra che si godano al massimo l'esperienza, le persone e la partita".