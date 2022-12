La pelota siempre al diez. Un mantra del calcio sudamericano calibrato sempre più su. Il giocatore delha dato un altro clinic della sua classe nella. Leo l’ha aperta con un gol dei suoi, unpreciso e imparabile. Ma tutta la sua prestazione è da sottolineare: guizzi, assist, leadership per la stella più luccicante del torneo.E non era una gara come le altre per Messi. Si trattava infatti dellaQuella di questa sera è anche la sua, un altro obiettivo sbloccato dalla Pulce. Alla sua quinta rassegna iridata, Messi è diventato ilcontro le 21 di Diego Armando Maradona),, meglio del messicano Rafa Marquez (15), di Dino Zoff (14) e Paolo Maldini e del tedesco Philipp Lahm, entrambi a 13., insieme a Morta, Gakpo, Valencia e Mbappé e continua anche un’altra scalata, quella nella classifica dei goleador Mondiali dell’Albiceleste.L’addio alla nazionale è solo un ricordo. Leo è ildi un gruppo che si affida totalmente al suo totem, come dimostrano le parole del portiere della Seleccion, Emiliano. “", ha detto.si augura che i due tasselli del puzzle riescano a combaciare per tornare ad alzare una Coppa che manca dal 1986.