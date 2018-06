José Mourinho, manager del Manchester United, parla di Caballero, portiere dell'Argentina, dopo il pareggio contro l'Islanda: "La parola che mi viene in mente per descrivere la partita dell’Islanda è compattezza. Sono stati compatti per tutta la partita, alla fine con nove uomini in area. Ma mai un giocatore uno contro uno contro Messi o gli altri talenti dell’Argentina. E nessuno può fare all’Islanda una colpa di questo atteggiamento, hanno avuto grande spirito, grande impegno, grande forza. Si vede che fin da bambini mangiano carne a colazione, sono tutti fortissimi. Hanno avuto un’occasione da gol e hanno segnato. Caballero in porta è come avere me in porta, è la stessa identica cosa perché parerei esattamente come lui. Ovviamente l’Argentina ha avuto il possesso palla ma Messi è stato costretto a giocare sempre fuori dall’area, a tentare ogni volta un dribbling in più"