Alle 20:00, il secondo quarto di finale. In campo l'Argentina di Lionel Messi contro l'Olanda. Partita che si disputerà al Lusail Iconic Stadium e si potrà vedere su Rai 1 e Rai Play. Le due squadre scenderanno in campo sapendo già chi dovranno affrontare in caso di passaggio del turno tra Brasile e Croazia in semifinale.



L'Argentina può contare sulla grande condizione fisica e mentale di Messi mentre l'Olanda, dopo un girone non eccezionale nonostante il primo posto, ha ottenuto una bella vittoria contro gli Stati Uniti.



LE PROBABILI FORMAZIONI



OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, van Dijk, Aké; Dumfries, F. de Jong, de Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay.



ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; Fernandez, De Paul, Mac Allister; Di Maria, Messi, Alvarez.