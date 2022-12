Nicolas Otamendi nelle ultime ore è sotto la lente d'ingrandimento dei social per la sguaiata esultanza contro l'Olanda, dopo il rigore decisivo segnato da Lautaro Martinez e valso il passaggio alle semifinali. Il giocatore argentino si è giustificato così dopo la partita: "Ho esultato in faccia agli olandesi perché un loro calciatore in ogni nostro rigore si avvicinava a chi doveva tirare e gli diceva delle cose. La foto è stata tolta dal contesto, abbiamo semplicemente risposto a questo"