Il prossimo 23 marzo l'Argentina gioca con Panama in amichevole all'Estadio Monumental di Buenos Aires. Si tratta della prima uscita della nazionale albiceleste da campione del mondo dopo aver vinto Qatar 2022. Il presidente della federcalcio argentina, Claudio 'Chiqui' Tapia ha annunciato un dato che ha dell'incredibile: "Ci sono arrivate 131.537 richieste di accrediti stampa, è l'evento con la maggiore richiesta nella storia del calcio. Ci piacerebbe poter accontentare tutti, ma servirebbero due stadi del River Plate solo per i giornalisti. La follia per l'Argentina è totale".