L'Argentina campione del Mondo scende in campo per la prima volta dopo il trionfo di Qatar 2022. A poco più di tre mesi dal trionfo nella finale vinta contro la Francia ai rigori il 18 dicembre 2022, Leo Messi e compagni sfidano Panama in amichevole.



L'amichevole tra Argentina e Panama si giocherà al Monumental di Buenos Aires, stadio del River Plate, nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 marzo: il calcio d'inizio è in programma all'1 ora italiana, ovvero le 21 orario argentino.



Argentina-Panama sarà visibile in diretta tv: l'amichevole del Monumental sarà infatti trasmessa in esclusiva da MOLA e sarà visibile registrandosi gratuitamente alla piattaforma. L'app di MOLA è scaricabile su una smart tv abilitata.



Di seguito i convocati dell'Argentina per le due amichevoli con Panama e Curacao.



Portieri: Armani, Rulli, Emiliano Martinez.

Difensori: Foyth, Montiel, Molina, Perez, Pezzella, Romero, Otamendi, Lisandro Maritnez, Tagliafico, Acuna, Lautaro Blanco.

Centrocampisti: Paredes, Rodriguez, Enzo Fernandez, Perrone, Palacios, De Paul, Buonanotte, Thiago Almada, Lo Celso, Mac Allister.

Attaccanti: Di Maria, Angel Correa, Buendia, Carboni, Messi, Dybala, Lautaro Martinez, Alvarez, Garnacho, Nico Gonzalez, Gomez.