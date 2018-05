Leandro Paredes, centrocampista dello Zenit San Pietroburgo, visto in Italia con la maglia della Roma, non è stato convocato da Sampaoli per il Mondiale con l'Argentina. Questa la sua amarezza su Instagram: "La voglia, il desiderio e l'illusione di usare questa maglia erano altissime, il fatto di non poterla indossare mi fa male all'anima però so che la mia famiglia e i miei amici mi aiuteranno a non incrociare le braccia e a continuare a lavorare per poterla nuovamente indossare in futuro. Oggi auguro il meglio ai 23 fortunati che potranno portare in alto la maglia. Vamos Argentina"