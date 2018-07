Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, capitano e attaccante dell'Inter, torna sull'esclusione al Mondiale del numero 9 nerazzurro. Queste le sue parole a Gente: "Per lui non è stata una sorpresa la mancata chiamata da parte di Sampaoli perché sapeva che c’erano altri giocatori che meritavano di dire addio alla Seleccion giocando un altro Mondiale. Come ho visto l’Argentina? Male. Perché le cose cambino serve un ct con carattere, che non si faccia influenzare quando prende delle scelte. Tutti vogliamo l’Argentina campione del mondo".



"Io dissi a Sampaoli che Mauro è il miglior 9 che abbia l’Argentina. Ma anche uno che ti cambia il gruppo in positivo. E’ un leader, capitano e ha un carattere positivo".