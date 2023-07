La Primera Division Argentina si appresta a scendere in campo per disputare le partite in programma per la ventitreesima giornata. Tra queste riflettori accesi domani sera giovedì 6 luglio alle 21:30 ore italiane nell’Estadio 15 de Abril per Unione Santa Fe e Boca Juniors. Di fronte, dunque, due formazioni alle prese con obiettivi di classifica diametralmente opposti: padroni di casa in cerca di punti salvezza e ospiti di una posta in palio che li possa avvicinare ad una posizione di maggior blasone che gli permetta di rientrare in zona coppe. L’Union De Santa Fe, allenato da Kily Gonzales, è reduce dalla sconfitta di misura sul campo dell’Atletico Tucuman che ha interrotto una striscia positiva di sei incontri che hanno ridato ossigeno ad una classifica particolarmente deficitaria. Ora con ventitré punti all’attivo è venticinquesima, su ventotto squadre, e pur essendo reduce da tre gare interne nelle quali ha racimolato sette punti (2 a 0 con il Gimnasia La Plata, 1 a 1 con il Lanus e 3 a 0 con l’Indipendente) rimane sinora la formazione con i peggior risultati casalinghi del torneo. Di contro il Boca Juniors, con in panchina Jorge Almiron, è alle prese con un non facile tentativo di avvicinarsi ad una posizione di classifica che possa permettergli di disputare la prossima Copa Libertadores complice un ruolino di marcia in trasferta, un solo successo nelle ultime sei uscite, che ne sta ridimensionando le ambizioni. Fuori casa ha all’attivo sei sconfitte ed appena dieci punti conquistati, tre vittorie ed un pareggio, meno della metà dei trentuno punti in classifica che lo piazzano all’undicesimo posto in classifica. Partita delicata per entrambe, dunque, ma non da tripla per i betting analyst che bancano leggermente favorita la formazione ospite ma 2 alto a 2,48, non molto distante dall’1 a 3,10 e con l’X che moltiplica per 2,85. Per coloro che preferiscono cimentarsi con i risultati esatti l’1 a 0 è offerto a 6,10, lo 0 – 1 a 5,30, il 2 a 0 a 12,15, lo 0 – 2 a 9,15 e con il 3 – 4 a 350,00