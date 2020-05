Nelle scorse ore Marcos Rojo, difensore del Manchester United in prestito all’Estudiantes, è stato immortalato da un video del fratello Franco mentre fuma e gioca a carte con gli amici, in totale una decina di persone, in Argentina, dove il lockdown è in vigore almeno fino al 10 maggio. L’Estudiantes sta già valutando provvedimenti, nelle prossime ore secondo la BBC anche lo United si farà sentire col giocatore.