Jorge Sampaoli sta pensando ad alcuni cambi di formazione dopo l’1-1 contro l’Islanda nel match d'esordio al Mondiale in Russia. Contro la Croazia, secondo Tyc Sport, il commissario tecnico dell'Argentina lascerà in panchina Salvio, Biglia e Di Maria per schierare Gabriel Mercado, Giovani Lo Celso e Cristian Pavón. Ancora poche speranze, invece, per la coppia-gol della Juventus Higuain-Dybala, destinata di nuovo alla panchina.