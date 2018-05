Nella prima partitella dell'Argentina in vista dei Mondiali, Jorge Sampaoli ha schierato Lucas Biglia nel ruolo di regista e Pavon-Aguero come compagni di Messi in attacco. Solo a gara in corso sono entrati Mascherano - che ha rilevato il milanista a centrocampo - e Dybala al posto del Kun. Questo undici di partenza, riporta Tyc Sports, subirà ovviamente delle modifiche, visto che alla prima seduta mancavano potenziali titolari del calibro di Higuain, Fazio, Di Maria e Banega.