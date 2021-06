Javier Saviola, ex attaccante di River Plate, Barcellona, Benfica e Verona, parla di Lautaro Martinez, 10 dell'Inter e centravanti dell'Argentina: "Mi piace tantissimo Lautaro. Come si muove, come attacca lo spazio. Non è solo un goleador, è intelligente per come si muove, capisce bene il gioco e sa cosa fare con la palla tra i piedi. Mi piace l'attaccante che ha confidenza col gol, ma che sa anche farsi vedere".