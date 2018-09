Lionel Scaloni, ct ad interim dell'Argentina, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Colombia: "Di Simeone siamo molto contenti. Icardi? Come ha detto nell'intervista di qualche giorno fa, lui ha bisogno di segnare con l'Argentina e noi abbiamo bisogno dei suoi gol. È un giocatore che stiamo aspettando, il fatto che giochi ci fa stare tranquilli, perché prima non era al cento per cento. Speriamo che domani giochi al massimo delle sue condizioni, per noi è importante".