"Facendo quello che abbiamo fatto oggi, faremo la guerra a tutto il mondo". Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Brasile (arrivata in pieno recupero con il gol di Joao Miranda), il ct ad interim dell'Argentina, Lionel Scaloni, analizza positivamente la prestazione dei suoi: "Siamo molto contenti. Ieri ho detto che stavamo cercando impegno, organizzazione, volevo che questi ragazzi giocassero con onore per la Selecciòn. Ho perso, ma continuando così i risultati arriveranno. Il risultato viene dopo la prestazione. Sono emozionato e felice per il lavoro dei ragazzi, dobbiamo continuare a lavorare su questa linea". Poi chiude commentando l'uscita anticipata dal campo di Paulo Dybala: "La squadra non ha sofferto, ha giocato una buona partita, come Lautaro Martinez (entrato al 58' al posto dello juventino, ndr). E' stato un cambio fatto per cercare di attaccare di più in area di rigore".