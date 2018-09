Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Guatemala, spiegando il ritardo di Paulo Dybala nel raggiungere il ritiro dell'Albiceleste: "Ha dovuto risolvere problemi personali e aveva il mio permesso. Ho ritenuto fosse più importante li risolvesse piuttosto che arrivare da subito in rituro. Salterà il Guatemala, come Icardi che avrà spazio con la Colombia: Mauro sarà convocato ma non partirà dall'inizio, la mia idea è di farlo riposare".