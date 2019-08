Lionel Scaloni, commissario tecnico dell'Argentina, parla di Paulo Dybala, numero 10 della Juventus al centro di diverse voci di mercato. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a SportsCenter: "Su Dybala, alla fine verrà. Sappiamo che è un momento delicato, però speriamo che non ci siano novità, anche se ci potranno essere nel fine settimana, riguardo a un suo possibile addio alla Juventus. Staremo attenti a quello che può accadere per non essere fuori posto. Sono molto contento di lui perché ha giocato molto bene quando è toccato a lui. Crediamo che sia uno di quei giocatori che può scrivere la storia della Nazionale".