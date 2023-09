Intervenuto in conferenza stampa in vista di Bolivia-Argentina, il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha parlato così delle possibili scelte di formazione, concentrandosi anche sulla possibilità che Lautaro Martinez possa rifiatare; "Più o meno ho già la squadra in testa, sarà simile a quella che ha giocato l’altro giorno (contro l'Ecuador, ndr), a meno che non vi siano complicazioni. Se non succede nulla, l’idea è quella di apportare qualche variazione. Angel Di María e Julián Álvarez possono giocare, ma lo decideremo la mattina della gara",