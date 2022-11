Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha rilasciato un’intervista ad Olé. Tra i tanti temi affrontati, le parole di Scaloni si sono concentrate sull’imminente Mondiale: “Il Mondiale è molto crudele, molto ingiusto con chi lo merita realmente. Ci sono occasioni in cui, alla finale, partecipano nazionali che durante il torneo non hanno mostrato alcun tipo di superiorità rispetto alle altre. Ai Mondiali non sono ammessi errori. Uno sbaglio e sei fuori. Poi, io sono dell’idea che bisogna giocare fino in fondo, con gioia. Sicuramente, in vista del debutto, l’adrenalina salirà: c’è chi sarà più ansioso e chi no ma bisogna sempre mantenere un certo equilibrio, cercando di capire che questo un torneo di calcio, sono partite di calcio e bisogna sfruttare l’opportunità di giocare la Coppa del Mondo. Questo è quello che dico ai miei ragazzi: quando arriveranno alla mia età, potranno dire di aver partecipato ad un Mondiale, difendendo i colori della propria nazione. Questo deve mantenerle tranquilli ed inorgoglirgli. Come lo sono io: allenare l’Argentina è stata la decisione più semplice e bella della mia vita. Inoltre, il popolo argentino deve sapere che giocheremo fino alla morte in ogni partita. Ma alle volte, ai Mondiali, non vince il migliore. Ma la gente deve sapere che daremo il 100% per rappresentare al meglio il nostro paese”.