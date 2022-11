Alla vigilia del debutto dell'Argentina ai Mondiali in programma domani alle 11 contro l'Arabia Saudita, il ct Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa: "La squadra è determinata, non ci saranno né cambi di schema né di giocatori rispetto agli ultimi giorni. I favoriti? Ci sono almeno otto squadre che possono vincere questi Mondiali. I dettagli faranno la differenza, noi faremo di tutto per vincerli".