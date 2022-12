Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Olanda:



"Non darò consigli a Van Gaal, ma non è facile far giocare Messi arrabbiato. È emozionante vedere Leo esprimersi così. Si è sentito un po' attaccato, ma ha dimostrato che è il migliore di tutti i tempi"