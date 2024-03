Argentina, Scaloni: 'Puntiamo su Valentin Carboni. Dybala? Non ho sentito Totti ma vi assicuro una cosa'

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina campione d'America e del Mondo in carica, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara amichevole contro El Salvador, toccando molti temi relativi ai giocatori dell'Albiceleste che giocano in Italia:



"Valentini e Barco non erano mai stati con noi, poi ci sono Carboni e Buonanotte che ci sono stati. Sono ragazzi giovani e noi puntiamo su di loro, dobbiamo solo dar loro la possibilità di giocare. La Nazionale è per tutti e non è che perché si è vinto non ci sarà posto per gli altri. Anzi, serve che chi sta dietro spinga e questi ragazzi hanno le condizioni, la voglia. Hanno dimostrato che possono dare qualcosa. Speriamo di dare loro l'opportunità di giocare una di queste due partite. Questa è l'idea. Gli allenamenti sono stati importanti. È stata una settimana lunga e ci ha aiutato a vederli, analizzarli, chiacchierare con loro. Ci ha permesso di avere piccoli incontri per dire loro cosa vogliamo e cosa abbiamo visto in loro. Sono giocatori interessanti".



DYBALA - "Non ho sentito le parole di Totti, ma posso assicurarvi che Paulo ci ha sempre dato tanto. Lo apprezziamo molto e ci dà fastidio che non possa essere qui, soprattutto ora che non c'è Messi. Sarebbe stato bello per lui contribuire con il suo calcio. È un peccato".



MESSI INFORTUNATO - "Ora che Messi non è con noi, dobbiamo essere squadra più che mai, perché non esiste giocatore che possa sostituirlo. Questa è la verità".