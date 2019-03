Il commissario tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni spiega l'esclusione di Mauro Icardi dai convocati per l'amichevole con l'Argentina: "Quello di Mauro è un presente complicato e noi non possiamo far parte del suo presente. La decisione la prende lui con il suo agente e il suo club, noi non possiamo decidere. E' una situazione che non conviene alla nazionale, quindi bisogna prendere decisioni e ora non può stare con noi. Se sarà alla Copa America o no lo vedremo nel prossimo mese. La nostra linea è sempre la stessa, che venga realmente per un motivo ben preciso. Ho parlato con Mauro e ha capito la situazione, sta vivendo un momento complicato. Quando si tocca questo tema preferisco non intromettermi".