, commissario tecnico dell', è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida con l'Uruguay, le sue dichiarazioni: "Dobbiamo essere preparati, l'Uruguay è una squadra che vuole prendere l'iniziativa. Pressano, vogliono il pallone. Qualsiasi cosa accada, siamo pronti, anche a lasciare il dominio. Ci è capitato tante altre volte e Bielsa ha una cultura calcistica che tutti conosciamo, proveremo ad imporci con tutte le sfumature che potrà avere la partita. In qualche modo Bielsa ha segnato tutti noi, è un riferimento. È gioia. Lui sa insegnarti tante cose... E non pensiamo al Brasile, prima c'è l'Uruguay. Conta la prossima partita".- "Messi sta bene, sta facendo bene. Al di là del fatto che ha giocato una partita negli ultimi 25 giorni, si sta allenando normalmente, è in condizione e sta bene".- "Manca tanto alla Copa América, avrà tempo per essere sul campo. Godiamocelo ora che ce l'abbiamo e possiamo vederlo giocare con la maglia della Nazionale. Non ha molto senso pensare a quello che sta succedendo. Quando è qui è felice. Dal punto di vista calcistico viene da un infortunio ma ha giocato. Non ci saranno problemi. Decideremo se giocherà dall'inizio o meno, ma va bene".- "La questione Garnacho è una decisione tecnica. Non ci piace prendere giocatori e lasciarli fuori continuamente. Tutti vogliono essere qui, è fantastico, ma la parte umana gioca un ruolo. Sarebbe stato facile portarlo, Per essere qui e magari non cambiare, non ce n'era bisogno. E' un ragazzo che è sul nostro radar, continuerà ad esserlo. Ha appena iniziato e ha un grandissimo futuro".- "Con l'Australia hanno giocato entrambi. Nella mia idea Nico gioca a sinistra, è sempre stato lì, mentre Angel posso usarlo su entrambe le fasce. Sono simili, ci danno profondità".- "Ci ho parlato, ho un ottimo rapporto con lui, abbiamo giocato insieme all'Atalanta. Quanto gli è capitato è una fregatura. Speriamo che riesca a risolvere penso che farà ricorso e cercherà di avere una riduzione della squalifica. Ci ha dato tanto e gliene siamo grati, ha tutto il nostro sostegno".- "Decideremo a seconda di cosa cerchiamo, sappiamo che potrebbero giocare insieme ma per questa partita non credo succederà".- "Paulo è un grande giocatore, per fortuna sta bene, è tornato dall'infortunio ed è regolarmente disponibile".