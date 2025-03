Argentina senza Messi e Lautaro: poker al Brasile e qualificazione ai Mondiali 2026, Paredes zittisce Rodrygo VIDEO

AFP via Getty Images

Paredes telling Rodrygo he has 2 Copa's and Rodrygo got 0pic.twitter.com/uSYOlWuhr8 — 0 (@feelBarca) March 26, 2025

. Raggiungendo Giappone, Nuova Zelanda e Iran oltre ai tre Paesi organizzatori Canada, Messico e Stati Uniti. I campioni del mondo in carica consolidano il primato nel girone sudamericano con 31 punti in 14 giornate con 8 punti di vantaggio sull'Ecuador, che pareggia 0-0 sul campo del Cile ultimo in classifica a pari punti col, autore del goal più bello della serata.che, dopo la rete al 26' di, al 37' serve la palla del tris a. Al 68' il ctsu cross di Tagliafico., che si fa vedere solo per un cartellino giallo e per la traversa scheggiata su una punizione dalla lunga distanza. Dall'altra parte brilla anche ilprima di lasciare il posto a Palacios nel finale. Il centrocampista della Roma è protagonista di un botta e risposta in campo conMartinez (assente per infortunio come Leo Messi e del "bolognese" Santiago) e dichiara nel dopo-gara:Negli ultimi 5 scontri diretti tra le due grandi nazionali del calcio sudamericano il Brasile non ha mai battuto l'Argentina con un solo goal segnato e 7 reti subite. I verdeoro hanno preso 4 goal per la prima volta nella storia delle qualificazioni ai Mondiali.