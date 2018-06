I tre gol subiti dall'Argentina stasera contro la Croazia hanno mandato su tutte le furie i tifosi dell'Albiceleste sugli spalti del Nižnij Novgorod. Il bersaglio è stato il commissario tecnico Jorge Sampaoli, su cui sono piovuti bottiglie d'acqua, insulti pesanti e addirittura sputi (foto di Diario 26) dopo il gol del raddoppio di Modric. Un clima tesissimo, che peggiora una situazione già quasi del tutto compromessa.



TUTTI CONTRO SAMPAOLI - Rabbia, ovviamente, tutta rivolta nei confronti del ct, messo sotto accusa per le scelte tecniche, tattiche e a questo punto anche per le convocazioni. Verso il ct è volato davvero di tutto, tra cui cori di insulti irripetibili (“Sampaoli botón, Sampaoli botón, sos un hijo de p… la p… madre que te parió”) e poi, al 3-0 di Rakitic, anche bottigliette d’acqua. Olè riporta che uno dei punti più sottolineati è stato il mancato inserimento nella squadra titolare di Pavon, uno dei pochi ad aver dato segnali positivi nella partita contro l’Islanda, fatto entrare solamente dopo la prima rete della Croazia, figlia di un regalo di Caballero. Il Mondiale in Russia per l'Argentina, rischia di diventare un fallimento totale.​