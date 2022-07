La Línea 85, que recorre Quilmes, Avellaneda y Lanús, atraviesa la capital y termina en Ciudadela, se convertirá en el mejor colectivo del país.



El motivo es simple: cuando uno lo frene, mostrará el gol de Diego a los ingleses. Espectacular. pic.twitter.com/gjPMjSUGz5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 29, 2022

Per ciò che ha dato al calcio, per i suoi gol. Per uno in particolare.è entrato nell'immaginario collettivo. Scomparso da quasi due anni, il ricordo del "Pibe de Oro" resta vivo soprattutto in, dove ogni occasione è utile per omaggiarlo. L'ultima trovata è tra le più originali.attraversando Avellaneda e Lanús, si è deciso per esempio di proiettare il "gol del secolo" per ogni fermata, sul display del mezzo.