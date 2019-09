Niente da fare per il Gimnasia, sconfitto 2-1 sul campo del Talleres. Passato in vantaggio con Jonathan Menendez, raggiunto momentaneamente sul pareggio da Manuel Guanini e poi tornato avanti grazie al rigore di Dayro Moreno. La partita si è chiusa in dieci contro dieci per le espulsioni nel finale di Adrian Cubas e Matias Garcia, entrambe per doppia ammonizione. La squadra di La Plata allenata da Diego Armando Maradona resta ultima in classifica con un solo punto raccolto nelle prime sette giornate di campionato argentino.