L’Argentina si arrende in casa e perde 2-0 contro l'Uruguay grazie ai gol di Araujo e Nunez. A Buenos Aires arriva il primo ko dei campioni del mondo in carica per mano di Marcelo Bielsa. Il successo della Celeste in terra argentina era assente dal 1987 (vittoria in Coppa America nel 2011 arrivò solo ai rigori). Nell'Argentina i due giallorossi convocati, Dybala e Paredes, sono rimasti 90' minuti in panchina. Per la felicità di Mourinho.