Juan Sebastian Veron, ex centrocampista di Lazio, Inter, Parma e Argentina, parla proprio della disfatta dell'Albiceleste al Clarin: "La disfatta era prevedibile visti i trascorsi. L’ultima partita ci ha illuso di potercela fare con qualche sporadico segnale, ma la Francia ha sempre dato la sensazione di avere la partita in controllo. Guardando al futuro, dobbiamo fissare i parametri per impostare una volta per tutte un progetto serio. Cominciare a lavorare da subito per il prossimo Mondiale, con la Coppa America come primo obiettivo. E sarebbe bello farlo già con i ragazzi che in prospettiva, tra quattro anni, possano arrivare al top per quell’appuntamento. Questo passaggio è fondamentale".



"Inoltre, bisogna dare più importanza alla coesione di una squadra. Non dovremmo dipendere da una sola persona, dal singolo, dalla stella, da colui che può salvarci. Il successo deriva dal gruppo e dal gioco di squadra. Questo è essenziale. È un lavoro che deve essere fatto e sostenuto nel tempo. Al di là di quest'ultimo Mondiale, la Germania ha vinto tanto perché negli anni ha creato un processo, un'idea, e preferisco ora avere i loro problemi piuttosto che dipendere da qualcuno ‘che ci salvi’. Dobbiamo capire, una volta per tutte, che il calcio è uno sport di gruppo e non il frutto dell’estro di un solo giocatore".