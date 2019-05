L'Argentina si prepara a giocare la Copa America e possibilmente, a portare a casa quel trofeo che in bacheca, a Buenos Aires, manca dal 1993.



CONTROCORRENTE - Non tutti nello spogliatoio, però, sono dello stesso avviso. Stando a quanto riporta Marca, German Pezzella non sarebbe affatto ottimista, declinando ogni propsettiva di vittoria Albiceleste: "Non siao candidati per la Copa - ha detto il capitano della Fiorentina - siamo una squadra in crescita che si sta rinforzando ma abbiamo tantissimi aspetti da migliorare".