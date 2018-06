Javier Zanetti, dirigente dell'Inter, è intervenuto a Tiki Taka Russia nella serata di ieri per commentare il cammino e le scelte dell'Argentina di Sampaoli: “E’ vero che lascia ancora in panchina Dybala e Higuain, che sono secondo me due grandissimi attaccanti, però è questa (Pavon in campo ndr) la scelta che farà. E speriamo che vada bene perchè per noi è una partita fondamentale e non abbiamo soltanto bisogno del miglior Messi, ma di tutta la squadra che possa funzionare”.