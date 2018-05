Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a TyC Sports dell'esclusione di Mauro Icardi dall'elenco dei convocati dell'Argentina per il Mondiale di Russia: "Mauro ha fatto tutto il possibile per essere in Russia. Sta facendo bene ormai da diversi campionati, è il capitano dell'Inter, sta dimostrando di essere un grande attaccante e un giocatore di gerarchia. Ma Sampaoli ha il diritto di scegliere e ha optato per altri giocatori. La cosa importante ora è pensare al bene dell'Argentina".



LE FAVORITE - "Germania, Spagna e Brasile, al quale bisogna stare sempre attenti. Ma il cuore mi dice Argentina. La sorpresa? Dico Belgio".