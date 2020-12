per una Federazione europea e contro l'Unione Europea. Tradotto: voi dateci i miliardi, noi ci facciamo quel che ci pare. Cronache della politica che, come usa dire, fibrilla e un po', come non usa dire, sbava intorno ai. Ma non sul che farci con i 209 miliardi. Sul che farci l'intera collettività italiana è sostanzialmente unanime, la politica non fa che rappresentare, sia pure in maniera grottesca, quel che la gente si aspetta. Tutti aspettano che i 209 miliardi saranno e debbano essere aumenti di stipendio oppure meno tasse o ancora nuove assunzioni pubbliche o ancora imprese, se non addirittura settori, tenuti artificialmente in economica e aziendale esistenza con i soldi pubblici.E chi dà le parti ottiene in cambio i voti. Questa è l'idea, generale e condivisa. L'idea di investire quei miliardi, investirli e non spartirli non ha seguaci, non ha opinione pubblica, non ha partiti, non ha leader. Non ha maggioranza e neanche minoranza, ha solo opposizione. L'idea di investirli i miliardi è inconcepibile e non concepita dal ceto politico. In perfetta assonanza con il pensiero della gente comune. Quindi il grande interrogativo: cioè Recovery 209 miliardi ce la faremo? Dipende: a spartirci i soldi per incrementare o inventare redditi, cioè a mangiarceli, alla fine di sicuro sì. Ce la faremo. A investirli per produrre ricchezza quasi certamente no, non ce la faremo. E quel quasi è una botta di ottimismo.- C'è chi dice, anzi sfida: i politici lo facciano per primi il vaccino, facciano loro le cavie. Altri dicono: i politici non approfittino per saltare la fila, il vaccino lo facciano quando gli tocca. E devono o no i politici fare campagna pro vaccino e soprattutto farla insieme, tutti insieme, dove proprio il farla insieme significa e testimonia che puntano alla salute pubblica e non a flirtare con contrari ed esitanti a vaccinarsi? La proposta di una campagna con tutti i politici insieme l'ha lanciata il Corriere della Sera. Zingaretti, Crimi, Renzi. Toti sono quelli che finora hanno detto sì. Meloni e Salvini non hanno detto sì, neanche no. Da loro uno sgusciante: magari ci penso dopo. Cosa li spaventa di più, il vaccino o l'insieme agli altri? (Per la cronaca anche Trump fa dichiarazioni pro vax).- Neve, gelo e bufera, ieri in tutta Italia. E io il cappotto io non lo metto. Non me lo metto il cappotto. Mettitelo prima tu se ti piace e vediamo l'effetto che fa. Magari ti viene un'allergia alla lana e ti si squama la pelle, vai a sapere. E poi chissà che c'è dentro quei tessuti con cui fanno i cappotti. Non sono contro i cappotti, ma dove sono le documentazioni? Voglio informazioni precise su tutti i materiali e la linea produttiva. E sai chi garantisce sui cappotti? Chi li produce! Quindi come fai a mettertene uno. E poi, nevica davvero? Sveglia! Nevica per far vendere i cappotti. Quando tutti avranno comprato il cappotto, faranno venire il caldo e vi dovrete comprare il costume da bagno. State sicuri che se ti rifiuti, nei bottoni del cappotto c'è un 5g che ti ordinerà di obbedire. E poi chi l'ha detto che il cappotto scalda? Questo è pensiero unico. Fuori le prove che il cappotto scalda! Scienziati perseguitati al punto che solo loro dicono di essere scienziati dicono che il cappotto struscia, arrossa, dà mutazione. E anche dovesse scaldare all'inizio, tra 50 anni chi lo sa che effetto fa il cappotto. Dicono che già dopo pochi anni prude.Neve, gelo e bufera, il cappotto non lo metto: questo limpido ragionamento e consequenziale comportamento già sentito andare alla grande in questi giorni. Pare si parlasse di vaccini. No di vaccini no, non è possibile. Di sicuro si parlava d'altro, magaro di cappotti. Sono io che devo aver sentito male.