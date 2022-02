In casa Italia tiene banco il caso Arianna Fontana. Il presidente della Federghiaccio, Andrea Gios risponde così alle accuse della pattinatrice valtellinese: "Arianna Fontana è il miglior assett della nostra federazione, è una nostra priorità. E' stata messa nelle condizioni ottimali, in base alle sue richieste personali e di suo marito che la allena. Però non riteniamo che la figura del marito sia quella ideale per dirigere tutte le squadre, su questo non possimo derogare. Abbiamo approvato tutto il programma presentatoci dal signor Anthony Lobello, abbiamo assecondato le richieste e sosteunto le spese economiche. Non parlo con Arianna Fontana dallo scorso 12 ottobre, sono pronto a incontrarla dopo il consiglio federale del 19 marzo".



"La sua accusa ai compagni di squadra di aver cercato di farla cadere in allenamento è stata la parte più stonata delle sue esternazioni. Ci siamo abituati, è dal 2006 che attacca la federazione. E' nel suo carattere ed è anche un aspetto della sua forza. Ma l'accusa è inaccettabile, sono i maschi che hanno pattinato con lei e che per anni le hanno fatto da sparring partner, di sicuro negli ultimi sei mesi, aiutandola a crescere. Le sue accuse hanno distrutto il clima nella squadra".