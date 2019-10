James Rodriguez è stato davvero vicino all'Atletico Madrid. Intervenuto a 'El Partido de la Una' su Telemadrid, il terzino colombiano del Colchoneros Santiago Arias parla così del connazionale, rimasto in estate al Real: "James e io abbiamo parlato dell'Atletico. Gli ho chiesto se erano veri i rumors e gli ho spiegato come stavano le cose qui. Lui ha risposto sì, ma non abbiamo approfondito molto perché tutto dipendeva dal suo capo".