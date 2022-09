Il Taranto cerca rinforzi sul mercato per l'allenatore Eziolino Capuano. Il club pugliese può ingaggiare dalla lista degli svincolati il difensore italiano Lorenzo Ariaudo (classe 1989 scuola Juventus ex Cagliari, Sassuolo, Empoli e Frosinone) e l'attaccante montenegrino Filip Raicevic (classe 1993 ex Bari, Livorno e Ternana).