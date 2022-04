Cinque foto insieme a Rocco Siffredi: Arisa pubblica su Instagram una serie di selfie e i fan si scatenano. Ma non è dato sapere se ci siano dei progetti in cantiere. Quello che si sa è il desiderio che il pornodivo aveva espresso lo scorso novembre quando, riferendosi a Arisa, aveva detto "farei di tutto per fare un film con lei". La cantante era stata molto diplomatica: "Non sono affatto contraria agli operatori del sesso - aveva dichiarato nel corso di una puntata di Ballando con le stelle, ultima edizione, dalla quale è uscita vincitrice - se un giorno la mia carriera dovesse prendere una piega erotica non avrei alcun problema".



