Dopo quattro vittorie nelle prime quattro partite che hanno fruttato la bellezza di 12 punti e il primo posto nel Gruppo J a punteggio pieno con tredici reti realizzate e solo una subita, l'Italia del ct Roberto Mancini torna in campo oggi alle 18 per la quinta gara di qualificazione a Euro 2020, con l'obiettivo di blindare la qualificazione già domenica in Finlandia e poi a Roma il 12 ottobre contro la Grecia: l'impegno è in trasferta al Republican Stadium di Jerevan, la capitale dell'Armenia, contro la nazionale allenata da Armen Gyowlbowdagyanc, terza a quota sei punti con due vittorie e due sconfitte, che può contare sull'ex Arsenal e nuovo acquisto della Roma Henrikh Mkhitaryan come calciatore di spicco. Sfida complicata per gli Azzurri, che devono difendere i tre punti di vantaggio sulla Finlandia seconda, impegnata alle 20.45 in casa contro la Grecia, in un ambiente non facile. al posto di capitan Giorgio Chiellini, fuori sei mesi dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, in campo il milanista Alessio Romagnoli.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L’Italia ha affrontato l’Armenia solamente due volte in occasione delle qualificazioni ai Mondiali del 2014. La sfida d’andata all’Hrazdan Stadium di Yerevan finì 1-3 a favore degli Azzurri, mentre il match di ritorno allo Stadio San Paolo di Napoli terminò 2-2.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Armenia (4-2-3-1): Hayrapetyan; Hambardzumyan, Haroyan, Ishkhanyan, Hovhannisyan; Grigoryan, Hovsepyan; Barseghyan, Mkhitaryan, Ghazaryan; Karapetyan.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Bernardeschi, Belotti, Chiesa.