Si chiama armpit sex o sesso ascellare. Ed è una nuova tendenza nelle pratiche sessuali che si sta diffondendo nelle nuove giovani generazioni. Oggi in Italia esce un film (Ritratto della giovane in fiamme) in cui ne viene proposta una versione lesbica. Chissà cosa ne penserà l'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, che recentemente in un'intervista ha rivelato di dare indicazioni ai propri calciatori anche in tema di sesso.