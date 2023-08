L'Inter accoglie Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco, 34 anni, arriva dal Bologna per 10 milioni di euro (bonus compresi). Oggi ha effettuato le visite mediche al centro Coni, dove gli ultras nerazzurri hanno esposto uno striscione con la scritta: "Bentornato in famiglia Marko, la Nord è con te".







Nel pomeriggio il calciatore classe 1989 firmerà un contratto biennale fino a giugno 2025 da 3 milioni di euro netti a stagione. Per Arnautovic si tratta di un ritorno a Milano, dove ha già militato nella stagione 2009/2010 (quella del Triplete con Mourinho) giocando un totale di 55 minuti su 3 presenze senza andare in gol. Ora, a 13 anni di distanza, raccoglie la pesante eredità di Lukaku, rientrato al Chelsea per fine prestito.